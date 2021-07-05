Відео розчулило користувачів соцмережі: одні впевнені, що за такими хлопцями - майбутнє України, інші дякують їхнім батькам за виховання.

У Києві на Троєщини маленькі футболісти заспівали гімн України перед тим, як грати у футбол в себе у дворі, та розчулили користувачів соцмереж.

Відео очевидців виклала Українська Асоціація Футболу.

«Футбол об'єднує країну. Державний Гімн України вчора (3 липня – ред.)лунав не лише на «Стадіо Олімпіко» в Римі, фан-зонах у Києві, Львові, Харкові, Одесі чи інших містах країни та світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого поєдинку поклали руки на серця та дружно виконали гімн. Це ще одна наша перемога! Слава Україні!»- прокоментували вони.

Відео розчулило користувачів соцмережі: одні впевнені, що за такими хлопцями - майбутнє України, інші дякують їхнім батькам за виховання, а треті закликають УАФ знайти хлопців та нагородити їх футбольними сувенірами.

Україна - Англія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірною Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід до 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Денис Прядко