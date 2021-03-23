Станом на ранок вівторка, 23 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.
Про це свідчать дані Google Maps.
Тягучка зафіксована на проспекті Перемоги в районі Повітрофлотського моста і на бульварі Шевченка. Також через дорожньо-транспортну пригоду значно ускладнено рух на Повітрофлотському проспекті. Через ремонтні роботи завантажено бульвар Лесі Українки. Традиційно стоїть у бік Подолу Набережне шосе та вулиця Набережно-Хрещатицька.
Затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського та вулиці Вадима Гетьмана в районі Індустріального мосту. Через ремонт ділянки дороги там зафіксовано великий затор на вулиці Борщагівській.
Через ДТП і ремонтні дороги рух зупинився на проспекті Перемоги – затор тягнеться від метро Житомирської і до метро Берестейської.
Ускладнено рух і на Великій Окружній в районі Південноборщагівського масиву.
Також через дорожні роботи стоїть вулиця Автозаводська.
Ситуація на мостах столиці
Затор зафіксовано на Південному мосту і мосту Патона в бік центру. На інших мостах істотних труднощів руху не спостерігається.
Головні новини України та світу на ранок 23 березня
Вас також можуть зацікавити новини:
- Моторошна ДТП біля зоопарку в Києві: BMW протаранив машину аварійної служби (відео)
- У Львові кришка люка влетіла в авто і вбила 10-річного хлопчика (фото, відео)
- У Києві озброєний "покупець" вкрав несправне авто, але далеко не поїхав (фото)
- Смерть дитини від кришки люка: поліція шукає винних серед львівських комунальників (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram