Затор зафіксований на Південному мосту і мосту Патона в бік центру.

Станом на ранок вівторка, 23 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.

Про це свідчать дані Google Maps.

Тягучка зафіксована на проспекті Перемоги в районі Повітрофлотського моста і на бульварі Шевченка. Також через дорожньо-транспортну пригоду значно ускладнено рух на Повітрофлотському проспекті. Через ремонтні роботи завантажено бульвар Лесі Українки. Традиційно стоїть у бік Подолу Набережне шосе та вулиця Набережно-Хрещатицька.

Затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського та вулиці Вадима Гетьмана в районі Індустріального мосту. Через ремонт ділянки дороги там зафіксовано великий затор на вулиці Борщагівській.

Через ДТП і ремонтні дороги рух зупинився на проспекті Перемоги – затор тягнеться від метро Житомирської і до метро Берестейської.

Ускладнено рух і на Великій Окружній в районі Південноборщагівського масиву.

Також через дорожні роботи стоїть вулиця Автозаводська.

Ситуація на мостах столиці

Затор зафіксовано на Південному мосту і мосту Патона в бік центру. На інших мостах істотних труднощів руху не спостерігається.

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Автор: Денис Прядко