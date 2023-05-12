Він отримав 10 тисяч доларів від двох військових за вплив на військово-лікарську комісію для видачі довідки про обмежену придатність до служби.

В Одесі затримали начальника мобільного шпиталю, який вимагав гроші у військовослужбовців за сприяння у видачі довідки для отримання статусу особи з інвалідністю.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, начальника одного з військових мобільних шпиталів, якого викрили на одержанні 10 тисяч доларів від військовослужбовців, затримали 11 травня.

За даними слідства, медик одержав хабарі від двох хворих військових – по 5 тисяч доларів з кожного. Гроші він вимагав за вплив на військово-лікарську комісію, щоб вона видала довідку про обмежену придатність до служби.

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Начальника затримано на місці злочину. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними поліції, військовослужбовці мали певні проблеми зі здоров'ям та збиралися пройти військово-лікарську комісію для отримання статусу особи з інвалідністю. За порадою знайомого звернулися до начальника цього госпіталю, а той, навіть не звернувшись до відповідних спеціалістів, одразу заявив, що діагноз "не дотягує" до того, щоб надати групу інвалідності. Нібито проблему вирішать гроші.

Як уточнили УНІАН правоохоронці, хабар військовий медик, якого затримали на вул. Отамана Головатого в Одесі, отримав через посередника.

В Одесі адвокат із спільницею "відмазували" від армії чоловіків

В Одесі викрили адвокатку з приятелькою, які виготовляли фіктивні документи, що дозволяли чоловікам уникнути призову та виїхати за кордон.

Жінки за гроші виготовляли пакет підроблених документів, що посвідчували неіснуючі обставини сімейного життя військовозобов’язаних, які підтверджували відповідним рішенням суду.

Клієнтам пропонували "статус на вибір". Наприклад, повне утримання особи з інвалідністю чи самостійне виховання дитини, яка нібито перебуває на утриманні.

Всього правоохоронці задокументували 14 епізодів діяльності фігуранток.

Адвоката та її поплічницю затримали на одержанні від одного із клієнтів 5 тисяч доларів.

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