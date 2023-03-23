Колишній правоохоронець з Харківської області здав російським окупантам місцевих силовиків та учасників війни, йому оголошено підозру.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань. "Працівники ДБР заочно повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Куп'янського району. Під час окупації селища Шевченкове він пішов на співпрацю з ворогом і почав служити у створеному ними каральному органі", - зазначили у ДБР.
Як встановило слідство, аби вислужитися перед загарбниками, зрадник письмово повідомив окупаційній владі інформацію про місцевих воїнів та правоохоронців.
"Спочатку його призначили дільничним інспектором у так звану народну міліцію, потім підвищили до уповноваженого групи карного розшуку. За свою роботу отримував від окупантів по 45 тис. рублів щомісяця. Гроші відпрацьовував, патрулюючи вулиці та затримуючи місцевих патріотів", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що під час звільнення регіону чоловік втік до Росії.
Колишнього правоохоронця підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
Бротьба зі зрадниками в Україні
Українські правоохоронці постійно затримують колаборантів і зрадників у різних областях України. Особливо ця робота пожвавилась останнім часом.
Так, навіть сьогодні в Житомирській області співробітники СБУ затримали колишнього правоохоронця, який "зливав" інформацію кураторам з ПВК "Вагнер" про ЗСУ в Житомирі. А перед самим затриманням планував виїжджати за кордон.