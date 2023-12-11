За даними слідства, Олексій Костусєв допоміг відомим бізнесменам Кауфману та Грановському отримати "правильне" рішення депутатів міської ради.

Колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, який є одним з підозрюваних у справі щодо заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса", заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як повідомляє пресслужба САП, обрано запобіжний захід колишньому меру Одеси, який є фігурантом справи.

"11 грудня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта – комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме колишньому меру Одеси", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, суд задовольнив клопотання та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йдеться, що після затримання цього підозрюваного та доставлення його до місця проведення розслідування суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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Заволодіння аеропортом "Одеса" - деталі

Нагадаємо, у 2011 році комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Одеса" та ТОВ Odessa Airport Development було створено ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса". Одеська міська рада виступила одним із засновників ТОВ з часткою 25% статутного капіталу, що становить 118,35 млн грн. В той час мером Одеси був Олексій Костусєв, який є батьком депутата ВР Олексія Гончаренка.

Повідомлялося, що до "нового аеропорту" мають відношення відомі бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський. Вже у червні 2012 року було заявлено, що ТОВ розпочало будівництво нового пасажирського термінала площею 26 тис. кв. м, пропускна спроможність аеропорту зросте з 400 до 1 тис. пасажирів на годину. Потім було кілька брифінгів, на яких розповідали за будівництво смуги тощо. Також йшлося, що певні кошти на ремонт існуючої злітно-посадкової смуги аеропорту виділятимуть із державного бюджету. Вже у 2017 році аеропорт почав приймати пасажирів міжнародних рейсів в новому терміналі.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну міжнародний аеропорт "Одеса" не працює. Російські окупанти завдавали по ньому ракетних ударів, за даними правоохоронців, злітна смуга зазнала пошкоджень.

У липні 2023 року стало відомо, що у заволодінні аеропортом підозрюють п’ять осіб, серед яких відомі бізнесмени - Борис Кауфман та Олександр Грановський, а також - ексмер Костусєв. НАБУ оголосило Костусєва у розшук. За даними слідства, колишній міський голова у 2011 році бізнесмени зареєстрували фірму, організувавши спільне підприємство з міською радою, а здобуття згоди депутатів забезпечив саме мер. Внаслідок реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Нардеп Гончаренко запевняє, що виріс без батька та взагалі немає ніякого відношення до його "справ", бо вже багато років не підтримує з ним будь-яких контактів.

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