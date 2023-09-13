Чоловік має сплатити заставу понад 120 млн грн.

ВАКС обрав запобіжний захід відомому одеському бізнесмену Олександру Грановському, який підозрюється у заволодінні КП "Міжнародний аеропорт "Одеса".

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 13 вересня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену. Цей чоловік підозрюється у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту – комунального підприємства "Міжнародний аеропорт "Одеса" - та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Зазначається, що суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 млн 780 тис. грн.

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Крім того, на фігуранта покладено певні процесуальні обов’язки. Зокрема, носити електронний засіб контролю, прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду. Також - не відлучатися з Одеси без дозволу працівників відповідних органів; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи. Крім того, чоловіку необхідно утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про одеського бізнесмена Алекса Боруховича.

"Загалом підозри у справі наразі отримали п’ять осіб, зокрема колишній мер Одеси Олексій Костусєв та одеські бізнесмени Кауфман і Борухович, яких слідство називає співорганізаторами схеми. Алекс Борухович, якого раніше звали Олександр Грановський, також має підозру у іншій справі - злочинної організації, яка нібито взяла під контроль Одеську міськраду. У тій справі він вийшов із СІЗО під заставу у 124 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про КП "Міжнародний аеропорт "Одеса"

7 вересня ВАКС арештував ще одного фігуранта справи по "аеропорту "Одеса" - відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Слідство його вважає одним з організаторів схеми. До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

У 2011 року комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт "Одеса" та ТОВ Odessa Airport Development було створено ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса". Одеська міська рада виступила одним із засновників ТОВ з часткою 25% статутного капіталу, що становить 118,35 млн грн. В той час мером Одеси був Олексій Костусєв. Повідомлялося, що до "нового аеропорту" мають відношення відомі бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський.

У червні 2012 року було заявлено, що ТОВ розпочало будівництво нового пасажирського терміналу площею 26 тис. кв. м, пропускна спроможність аеропорту зросте з 400 до 1 тис. пасажирів на годину. Потім було кілька брифінгів, на яких розповідали за будівництво смуги тощо. Також йшлося, що певні кошти на ремонт існуючої злітно-посадкової смуги аеропорту виділятимуть із державного бюджету.

Вже у 2017 році аеропорт почав приймати пасажирів міжнародних рейсів в новому терміналі.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародний аеропорт "Одеса" не працює. Російскі окупанти завдавали по ньому ракетних ударів, за даними правоохоронців, злітна смуга зазнала пошкоджень.

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