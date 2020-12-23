Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (НБРЦА), яке розслідує катастрофу літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ у небі над Іраном, не отримувало жодного звіту від іранської сторони.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявляє, що Україна не отримувала звіт від Ірану про збиття іранськими військовими літака Міжнародних авіаліній України.

Про це Єнін заявив в ефірі в ефірі "Громадського радіо".

"Відповідно до 13 додатку Чиказької конвенції ми маємо незалежний орган з питань розслідування авіаційних катастроф. В Україні цю функцію виконує Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами (НБРЦА). Я нещодавно спілкувався з керівником цього органу Ігорем Мішаріним, який жодним чином не підтвердив мені отримання будь-яких проектів від іранської сторони", - наголосив він.

Як повідомив Єнін, якщо говорити про букву закону, то відповідно до додатка №13 Чиказької конвенції, Іран має з самого початку поділитися проектом зазначеного звіту з усіма учасниками розслідування. Далі сторони його розглядають, подають свої пропозиції та зауваження. Потім іранська сторона або приймає їх і враховує, або не враховує. Про що мають бути зроблені відповідні позначки.

"Проблема в тому, що вже впродовж двох місяців іранська сторона каже, що звіт готовий. Водночас, наразі ми можемо констатувати відсутність жодних документів, переданих українській стороні. Відповідно до вищезгаданої Конвенції, якщо технічне розслідування не завершується протягом одного календарного року з моменту катастрофи, Іран зобов’язаний оприлюднити проміжний звіт. Однак, він уже буде не першим. До того ж, проміжний звіт не має юридичної сили, оскільки остаточний звіт технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому в подальшому базуватимуться як кримінальні розслідування, так і визначення відповідних сум компенсацій, про які ми ведемо переговори з іранською стороною", - заявив Єнін.

За даними іранського агентства Tasnim, Іран представив остаточний технічний звіт про збиття літака Міжнародних авіаліній України іншим країнам, чиї громадяни стали його жертвами.

Збиття літака МАУ в Ірані: всі деталі

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня у Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їхнього громадянства.

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування катастрофи. Мета технічного розслідування - встановити, що саме стало причиною падіння літака.

Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

Також, за його словами, Україна звернеться у Міжнародний суд ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

У середині грудня цього року у Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном збиття літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.

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Автор: Віталій Саєнко