Президент виступив у Харкові на урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України.

Президент Володимир Зеленський заявив про початок будівництва в Україні заводу з виготовлення сучасних військових дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові.

"Ми починаємо в Україні будівництво нашого, українського заводу з виготовлення сучасних військових дронів", - зазначив президент.

Зеленський також повідомив про передачу ЗСУ нового озброєння.

"Сьогодні тут, в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т-64 "Булат", десятки бронетранспортерів БТР-4Е та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М1", - сказав він.

Глава держави нагадав, що з Великою Британією було підписано угоду на суму понад 60 млрд грн, які підуть на будівництво ракетних катерів та військово-морських баз, постачання протимінних кораблів та оснащення Військово-морських сил протикорабельними ракетними комплексами.

Також, додав Зеленський, спільно з Туреччиною Україна будує корвет класу "Ада".

"А сьогодні в Одесі ВМС Збройних сил України буде передано два патрульні катери типу Island - катери "Фастів" та "Суми", - повідомив президент.

Серед іншого, говорячи про Повітряні сили ЗСУ він зауважив, що вперше в історії України було підписано контракт на виробництво та постачання їм трьох нових військово-транспортних літаків АН-178. Крім того, на озброєння було прийнято безпілотні авіаційні комплекси "Лелека" та Bayraktar.

"Сьогодні на аеродромі "Озерному" на Житомирщині Повітряні сили Збройних сил України отримають гелікоптер МІ-8 та літаки Л-39, СУ-27 і АН-26", - повідомив Зеленський.

Крім того, зазначив він, спільно з Канадою Україна започаткувала проект зі створення космодрому для ракетоносія "Циклон" українського виробництва.

"На атлантичному узбережжі Канади вже розпочато будівництво стартового майданчика", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та турецькою компанією Bayraktar Savunma щодо будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Центр планують побудувати біля міста Васильків Київської області.

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Автор: Таня Поляковська