Глава МЗС наголошує, що у відносинах України з Туреччиною "все буде добре".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що в Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-включення з Нью-Йорка.

Глава МЗС наголосив, що у відносинах України з Туреччиною "все буде добре".

"Завод "Байрактарів" на території України буде", - наголосив Кулеба.

За словами міністра, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського і Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на полях Генеральної асамблеї ООН в основному мова йшла про безпеку і співробітництво обох держав у сфері оборони.

"Ви знаєте, що між нашими країнами є декілька дуже амбітних проектів. Це і виробництво безпілотників, і виробництво кораблів для Військово-морських сил України", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, обговорюється можливість розгортання виробництва турецьких безпілотних комплексів на території України.

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Безпілотник Bayraktar TB2-довідка УНІАН

Дрон Bayraktar TB2 відомий великою тривалістю польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби та 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасними програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами та системою спостереження.

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

ЗСУ повідомляла, що турецькі ударні безпілотники істотно посилять обороноздатність Україна.

У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронов Bayraktar TB2.

В "Укроборонпромі" назвали головні переваги дронів і зазначили, що вони точно б'ють по терористах.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

Автор: Віталій Саєнко