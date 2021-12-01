Загалом різні звання та ордени з рук президента отримали 46 українців.

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди та надав почесні звання десяткам українців.

Як передає кореспондент УНІАН, він зробив це у Верховній Раді після свого щорічного послання до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Зокрема, указом №608/2021 президент присвоїв звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" добровольцю ДУК "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу.

Указом №607/2021 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди 30-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року" Зеленський за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагородив десятки українців.

Читайте такожГончаренка не пустили в Раду з лайливим QR-кодом для Зеленського (відео)Так, орденом княгині Ольги III ступеня президент нагородив матір-виховательку дитячого будинку сімейного типу (Луганська область) Людмилу Ковриженко.

Відповідним указом глава держави також постановив надати почесні звання.

Так, звання "Заслужений вчитель України" присвоєно учительці Краматорської української гімназії Краматорської міської ради (Донецька область) Ірині Савчук.

Крім того, звання "Заслужений донор України" присвоєно чотирьом українцям, а звання "Заслужений лікар України" - 13.

Загалом різними званнями та орденами президент нагородив 46 українців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді виступив із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Серед іншого президент анонсував запровадження "економічного паспорта українця".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Антоніна Доломанжи