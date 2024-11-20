Неповнорідними братами і сестрами вважають людей, у яких спільні або мати, або батько.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про звільнення з військової служби осіб, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій. Про це заявили народні депутати Олексій Гончаренко, який був ініціатором законопроєкту, а також Ярослав Железняк.

За словами Железняка, сьогодні 308 нардепів підтримали законопроєкт № 11531 - забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

"Рада надала право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях. За - 308", - зазначив Гончаренко.

Відео дня

Нардеп зауважив, що є автором цього законопроєкту і додав, що довго добивався його ухвалення.

Зазначимо, що неповнорідними називають братів та сестер, у яких спільний лише хтось один із батьків - мати або батько.

Демобілізація рідних загиблих військовослужбовців

Як повідомляв УНІАН, раніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав демобілізацію тих військових, чиї брат або сестра загинули на війні.

Як пояснили в комітеті, "право на звільнення з військової служби отримають військові, з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їхніх неповнорідних брата чи сестри; а також, якщо їхнім пеповнорідним братові чи сестрі було присвоєно посмертно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року)".

Вас також можуть зацікавити новини: