Президент та перша леді влаштували новорічну фотосесію.

Президент України Володимир Зеленський позував разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською для романтичного фото.

Відповідний знімок опубліковано в Facebook глави держави.

У кадрі він постав у білому гольфі й чорному жакеті, а Олена одягла бежеве пальто, а під нього також білий гольф. Романтичності фото додало те, що перша леді стояла за своїм чоловіком і обіймала його за плечі.

Знімок супроводили віршем-привітанням з Новим Роком:

У новому, 2022-му, щиро бажаємо:

близьких - поруч,

здоров'я - кожному,

можливостей - без кордонів,

впевненості - кожен день,

любові - в кожне серце,

добра - всім!

Нехай це буде відмінний рік!

Прихильники Зеленського засипали їх компліментами, а також привітали подружжя з Новим роком: "людського вам щастя", "успіхів і добра", "нехай наступний рік буде для вас чудовим", "ви створюєте неймовірну атмосферу".

Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні Нового року перуанські шамани влаштували ритуал очищення над портретами світових політиків. Серед атрибутів ритуалу була і фотографія українського президента Володимира Зеленського.

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