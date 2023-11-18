Монастирський вважав, що ця річ має бути у президента держави, яка бореться проти агресії РФ, поділився лідер українців.

Президент Володимир Зеленський поділився, що перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ Денис Монастирський після повномасштабного вторгнення РФ в Україну подарував йому один подарунок - копію меча гетьмана Петра Сагайдачного (був організатором успішних походів запорізьких козаків, зокрема, проти Московського царства).

Український лідер у документальному фільмі-портреті "Щоденник Монастирського", прем'єра якого була на "1+1 Україна", розповів, що тодішній очільник МВС замовив меч спеціально для нього.

"Є один подарунок, який він мені подарував у час війни. Це копія меча гетьмана Сагайдачного. Там написано, що в час російсько-української війни - це був від нього подарунок, такі у нас роблять на Західній Україні, мені здається десь, а він спеціально мені замовив його", - розповів глава держави.

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За словами Зеленського, Монастирський вважав, що "такий повинен бути меч у президента країни, яка бореться проти російської агресії, проти окупантів".

"Я йому сказав: "Ти знаєш, мені здається, може, у нас буде час, коли ми отримаємо в державу не тільки копію, копія залишиться мені, а, може, буде оригінал. Він сказав: "Обов'язково. Коли ми переможемо "руських" - обов'язково всі нам будуть привозити оригінали", - сказав президент.

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Володимир Зеленський поділився, що у нього в кабінеті є крісло, у якому до загибелі завжди сидів Денис Монастирський. Президент України додав, що тепер, коли у це крісло хтось сідає, то у нього виникає відчуття, що "щось не так".

Лідер українців зазначав, що на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Києві на Банковій він знаходився в оточенні вузького кола відповідальних людей, до якого входив і Монастирський. Зеленський додав, що для нього тодішній міністр внутрішніх справ став дуже близькою людиною.

Нагадаємо, 18 січня цього року у місті Бровари (знаходиться під Києвом) розбився гвинтокрил, на борту якого були, зокрема, Денис Монастирський і його перший заступник Євгеній Єнін. Жертвами катастрофи стали 14 осіб, у тому числі Монастирський та Єнін.

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