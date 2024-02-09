За словами Джейсона Кроу, США та Україна поділяють спільну цінність - цивільний контроль над Збройними силами.

Відправленому у відставку генералу Валерію Залужному потрібно віддати належне за роки його перебування на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Про це під час візиту до Києва сказав член Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Джейсон Кроу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Конгресмен від імені американського народу висловив "глибоку вдячність і подяку" Залужному, який протягом останніх двох років "очолював зусилля із захисту України, підтримував своїх солдатів і робив це вражаюче".

"Йому потрібно віддати належне за його лідерство. У цьому немає жодних сумнівів", - сказав Кроу.

За його словами, США та Україна поділяють спільну цінність - цивільний контроль над Збройними силами, яка "перевірена часом і дуже важлива для будь-якої демократії".

"І в рамках цього цивільні лідери мають право і обов'язок обирати тих лідерів, які будуть просуватися. Ми розуміємо, що після двох років запеклої боротьби президент Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, і це, безумовно, цілком у його праві, і ми підтримуємо це право", - зазначив член Палати представників США.

Звільнення Залужного і призначення Сирського

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. На цій посаді він змінив генерала Валерія Залужного. Глава держави зазначив, що 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі оборони.

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