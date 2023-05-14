Українськ захисники подякували близьким та розповіли, як сумують за ними, воюючи в сотнях кілометрів від дому.

Президент Володимир Зеленський та українські військові записали дуже щемне відеопривітання матерів зі святом.

У відеопривітанні зазначається, що любов матерів - це найщиріше почуття у світі, це жертовність за межами усвідомлення. Висловлюється вдячність матерям за підтримку, коли "земля йде з-під наших ніг, і за молитви, коли ми втрачаємо надію, за готовність чекати нас, щоб там не було".

Президент України Володимир Зеленський подякував своїй мамі за те, що "завжди в нашій родині була і є повага".

Відео дня

"Дякую своїй дружині за те, що ми разом, кохаємо, і за те, що в нас є такі прекрасні діти", - зазначив він.

Також військові подякували своїм матерям словами: "Дякую, що ти в мене є. Я тебе дуже люблю", "Дякуємо вам за ту силу і мужність, яку ви виховали в нас", "Я дуже сумую", "Не хвилюйтесь за нас, ми відстоїмо державу і всі живі повернемось додому", "Ви найкраще, що є в нашому житті, тому стоїмо ми тут заради вас".

У відеопривітанні сказано, що головним досягненням кожної мами є та людина, яку вони зростили в нас.

"І за кожною перемогою, великою чи малою, завжди стоїть мама, промовляючи: "Ніколи не здавайся, як я не втрачаю віру в тебе. А я віритиму завжди", - сказано в привітанні.

Відеопривітання супроводжується відеорядом, де є і відомі кадри зустрічі наших військових з рідними, зокрема, воїна ЗСУ з бабусею після визволення Херсону. Зеленський написав у Telegram, що наші матері варті уваги не лише сьогодні, а кожного дня.

"За те, що наповнювали нас силою, і давали поштовх нашим найсміливішим мріям та найамбітнішим цілям. Материнська любов – безумовна, і вона є джерелом усього доброго і чистого, що існує в світі. Кожна мати – заслуговує шани. Сьогодні і завжди", - написав він.

День матері в Україні

Як відомо, сьогодні ми відзначаємо День матері. В Україні офіційно це свято відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня.

Дещо раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний по-особливому привітав українок зі святом Дня матері.

Крім того, воїни 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу записали зворушливе привітання для матерів із фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: