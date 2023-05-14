Головнокомандувач армії по-особливому привітав українок з Днем матері.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний по-особливому привітав українок зі святом Дня матері, яке громадяни вшановують 14 травня.

У своєму Telegram він подякував їм за синів та доньок, які захищають нас від Росії, а також за самовідданість та героїзм, які мамам доводиться демонструвати, "прихиляючи небо" за свою дитину.

"Сьогодні ваші віра, любов та підтримка повсякчас живуть у серцях наших воїнів. Низький уклін та велика шана українським матерям, чиї сини та доньки захищають Україну", - зазначив Залужний.

Він вказав, що українські мами - це також один з чинників наближення перемоги.

Залужний заявив, що війна може тривати ще довго

Нагадаємо, що у під час зйомок проекту українського журналіста Дмитра Комарова Залужний зазначив, що війна проти Росії може тривати ще довго, попри надію на контрнаступи.

Головнокомандувач ЗСУ вказав, що бачить та знає, як діяти, але шлях до перемоги буде складним.

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