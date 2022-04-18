Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську.

Зеленський закликав людей, які живуть на півдні України, саботувати розпорядження окупантів. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що підтримує всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави.

"Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання", - наголосив президент.

Окрім цього він закликав людей саботувати розпорядження окупантів, чинити опір "руському миру".

"Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську", - наголосив президент України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський прокоментував затримку із постачанням зброї. Він зазначив, що це - дозвіл Росії забирати життя українців.

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