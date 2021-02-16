Один зі злочинів чоловіки скоїли під виглядом таксистів.

В Одесі до 10 років ув'язнення засуджено двох братів за розбій та зґвалтування жінок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що прокуратура підтримувала обвинувачення в суді стосовно двох рідних братів - жителів Лиманського району. Обидва підозрювались у зґвалтуванні та розбійному нападі на дівчат (ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 152 КК України).

"Вироком Суворовського районного суду Одеси чоловіки визнані винними й засуджені до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна", - повідомили в прес-службі.

Прокурором у суді доведено, що в травні 2019 року засуджені на вул. Академіка Заболотного (Одеса) напали на 23-річну дівчину, завдали їй численні тілесні ушкодження та пограбували.

Надалі, в липні того ж року, чоловіки через мобільний додаток для служби таксі взяли замовлення від 25-річної одеситки на її перевезення.

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Після того, як громадянка сіла до автомобіля, чоловіки завезли її в безлюдне місце - на поля зрошення, де, погрожуючи ножем, зґвалтували, забрали речі й залишили в очереті.

Зґвалтування в Одесі: що було раніше

У липні 2019 року в Одесі затримали двох братів - 24-х та 22-х років - за зґвалтування дівчини, яку підвозили в своєму автомобілі Volkswagen, видавши його за таксі.

Як з'ясувалось, 25-річна потерпіла викликала таксі через популярний мобільний додаток, щоб дістатися із Суворовського району міста до центру. Сівши в автомобіль, вона звернула увагу, що в салоні перебуває ще один пасажир, але не надала цьому значення. Погрожуючи фізичною розправою, її завезли в безлюдне місце, де зґвалтували, відібрали мобільний телефон й сумку з особистими речами. Прийшовши до тями, потерпіла вийшла на дорогу, де її побачили люди.

Як з'ясувалось, у травні того ж року брати скоїли розбійний напад на іншу жительку Суворовського району. Тоді суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Попри те, що прокуратура звернулась із клопотанням про обрання більш жорсткого запобіжного заходу, рішення суду залишилось незмінним і після внесення застави зловмисники повернулись додому.

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Автор: Лариса Козова