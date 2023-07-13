Жінки зможуть менше днів бути у відпустці перед пологами, використавши їх після народження дитини.

Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

За ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами" (реєстраційний номер 9271) проголосувало 267 народних депутатів.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що в Україні жінкам гарантована обов’язкова оплачувана відпустка у звязку з вагітністю та пологами, момент початку та звершення якої визначено законодавством.

Відео дня

Така відпустка на сьогодні триває 126 календарних днів (70 днів до пологів і 56 днів після них). У разі народження 2 і більше дітей та при ускладненні пологів тривалість відпустки збільшується до 140 днів (70 до та 70 після пологів). Жінки не мають можливості змінити дату початку такої відпустки. Нині якщо жінка не використала частину вказаної відпустки до пологів, то ці невикористані дні не можуть бути використані після пологів.

В ухваленому сьогодні законі з реєстраційним номером 9271 надається право працюючим жінкам, у разі відсутності медичних протипоказань, за власним бажанням розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 днів до очікованої дати пологів. А також дозволено переносити не використані дні ввідпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки не змінюється.

Декретна відпустка - що відомо

Як відомо, відповідно до чинного законодавства, жінки, віднесені до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 180 днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами відпустки (90 днів до пологів та 90 днів після).

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам. В декрет може піти будь-який родич, якщо мати одиначка. Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих.

Вас також можуть зацікавити новини: