Попри те, що вона переживає вже другу війну, жінка не втрачає оптимізму.

Фотографії 83-річної Віри Пилипівни, яка напекла паски в руїнах свого будинку в Горенці на Київщині, облетіли соцмережі.

Історію жінки розповіла ТСН.

На початку березня росіяни активно почали обстрілювати Горенку з важкої артилерії. На вулиці, де живе Віра Пилипівна, багато будинків пошкоджені, деякі знищені дощенту. Сім'я Віри Пилипівни вирішила виїхати 6 березня, щоб врятуватися.

Повернувшись в село, сім'я застала дивом вцілілий будинок (побиті вікна і дах). Вікна будинку, який вистояв, вже встигли затягнути плівкою.

"Воно прилетіло, собаку вбило, все розвалило, трубу вже заварили", — показують жінки.

Курник, гараж і літня кухня зруйновані. У руїнах кухні можна розгледіти тільки вцілілу піч. Побачивши її, віра Пилипівна вирішила не відмовлятися від ідеї, що прийшла до неї вдалині від дому - пекти паски в печі.

Газу в селі на той час не було, тому вона взялася лагодити піч самостійно.

"Я прийшла, а вона розвалена. Я своїми руками виклала вниз цеглу. Діти з мене сміялися. Потім змастила там глиною все. Подивилася, вилізла по тих цеглинках, вимостила доріжку. Взяла відро з глиною, змастила там все це", – розповідає жінка.

Розводить вогонь в печі Віра Пилипівна за допомогою листів з книги.

"Бачите, спалюю "Актуальні проблеми наукового комунізму". Комунізм спалюю", - посміхаючись, каже жінка.

Дочка Тетяна намагалася відмовляти матір від цієї ідеї і пропонувала купити паски в магазині. Однак Віра Пилипівна не погодилася. Вона напекла паски і роздала сусідам.

"Перший день паски спекла, роздала людям, тому що ні в кого тут не було. Електрики на стовпах працювали, я їм винесла", - розповідає жінка.

Як мама пече паски в руїнах дочка вирішила сфотографувати. Ці фотографії облетіли соцмережі.

"Коли вона сказала:"Я буду пекти"... Я сказала, що це потрібно зняти для дітей і для онуків. Така поведінка людей, українців - це говорить про те, що нашу націю знищити не можна. Ми безсмертні, з такими людьми, як моя мама - вона нас всіх тут тримає, вона нам приклад", - розповідає дочка жінки.

У селі вже почали відновлювати газ, але Віра Пилипівна каже, все одно час від часу готуватиме у своїй печі, бо страви тут виходять набагато смачнішими.

Попри те, що вона переживає вже другу війну, жінка не втрачає оптимізму.

"Жити треба, не треба падати духом. А то мені дзвонять телефоном, "ой у мене там з будинком" - не треба падати духом. Треба триматися, молитися і вірити. І сподіватися на майбутнє. Не можна голову вішати, треба триматися, щоб не було, я і своїм так кажу, не треба пхикати, потрібно вперед", — наставляє Віра Пилипівна.

Як писав УНІАН, 93-річна киянка Олена Іллівна Лугова більше місяця не здогадувалася, що в Україні почалася повномасштабна війна, а її рідне місто - Київ - обстрілюють ракетами. Рідні приховували це від неї, боячись, що через вік і хитке здоров'я жінка може не витримати це.

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