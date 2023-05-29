Школярів змушують отримати російські документи.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники погрожують не видати школярам "атестати", якщо вони не отримають документи РФ.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, від учнів старших класів підконтрольних окупантам "шкіл" області вимагають оформлювати російський "паспорт" та страховий номер ("снилс"). Дітям кажуть, що у разі відмови вони не отримають російський "атестат про середню освіту".

"Центр Національного Спротиву наголошує, що російські "атестати", видані на тимчасово окупованих територіях, є лише папірцем, який не визнається цивілізованим світом. Лише українські атестати є міжнародно визнаними документами", - відзначається у повідомленні.

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Запорізька область в окупації: останні новини

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на окупованих територіях області посилили фільтраційні заходи та примусову паспортизацію.

На початку травня у Центрі нацспротиву повідомляли, що окупаційні адміністрації вже підготували плани на "евакуації" для своїх співробітників та їхніх сімей.

У британській розвідці відзначали, що росіяни усвідомили неможливість окупації Запоріжжя - на захоплення міста у них немає сил.

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