Росії за весь час війни так і не вдалося окупувати обласний центр за 35 км від нинішньої лінії фронту.

Оголосити Мелітополь "столицею" окупованої частини Запорізької області, окупанти дали зрозуміти, що більші цілі їм не під силу, йдеться в звіті британської розвідки.

Повідомляється, що 3 березня запорізький гауляйтер Євген Балицький видав "указ", що оголошує окупований Мелітополь столицею області.

Потім Балицький заявив, що це тимчасовий захід доти, доки Запоріжжя не перейде "під контроль Росії".

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Росії за весь час війни так і не вдалося окупувати обласний центр з населенням 70 тисяч чоловік приблизно за 35 км від нинішньої лінії фронту.

"Заява про альтернативну столицю, найімовірніше, є мовчазним визнанням всередині російської системи того, що її сили навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні цілі в найближчому майбутньому", - стверджує британська розвідка.

Окупація Мелітополя - ситуація на запорізькому напрямку

Мелітополь, окупований з лютого 2022 року, наразі є частиною так званого "сухопутного коридору" росіян до Криму, тому удари ЗСУ спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога.

Крім того, в місті регулярно відбуваються вибухи за місцем проживання колаборантів. Місцевих чоловіків почали вербувати до лав "вагнерівців" для штурму Бахмута.

Саме Мелітополь, на думку багатьох військових, є ключем до деокупації півдня України.

На Запорізькому напрямку росіяни продовжують посилювати лінію оборони у передчутті контрнаступу ВСУ.

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