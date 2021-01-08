У деяких супермаркетах можна без проблем купити непродовольчі товари, попри нові карантинні обмеження, що набули чинності відсьогодні.
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Про це свідчить відео, яке опублікував у своєму Facebook журналіст Ян Доброносов.
На відео можна бачити, що заборонені до продажу товари все ще лежать в торговому залі маркету, хоча їх і перетягнули сигнальною стрічкою. Проте покупець може взяти їх і пробити на касі, без будь-яких зауважень з боку співробітників.
У коментарях користувачі відзначають абсурдність введених обмежень. Коментатори також припускають, що відповідальність за порушення в кінцевому підсумку понесе касир, що пробив покупку, а не торгова мережа з відео.
Локдаун в Україні
- Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.
- Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.
- Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.
- Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.
- У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.
- Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.
- Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.
- Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.
- Непродовольчі ринки будуть закриті.
Обмеження на торгівлю в карантин
Під час посилення карантину дозволені:
- торгівля продовольчими товарами;
- робота аптек и ветеринарних аптек;
- робота медзакладів;
- продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин.
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