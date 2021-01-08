Заборонені до продажу товари все ще лежать в торгових залах, хоча їх перетягнули сигнальною стрічкою.

У деяких супермаркетах можна без проблем купити непродовольчі товари, попри нові карантинні обмеження, що набули чинності відсьогодні.

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Про це свідчить відео, яке опублікував у своєму Facebook журналіст Ян Доброносов.

На відео можна бачити, що заборонені до продажу товари все ще лежать в торговому залі маркету, хоча їх і перетягнули сигнальною стрічкою. Проте покупець може взяти їх і пробити на касі, без будь-яких зауважень з боку співробітників.

У коментарях користувачі відзначають абсурдність введених обмежень. Коментатори також припускають, що відповідальність за порушення в кінцевому підсумку понесе касир, що пробив покупку, а не торгова мережа з відео.

Локдаун в Україні

Сьогодні в Україні набули чинності нові карантинні обмеження.

Посилені заходи набули чинності з 00:00 8 січня до 00: 00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Заклади освіти працювати не будуть, крім дитячих садків. Сфера освіти працюватиме в онлайн-режимі.

Кафе, бари, ресторани і всі заклади харчування будуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

У торгово-розважальних центрах працюватимуть тільки ті заклади, чия робота дозволяється.

Будь-які масові, розважальні, спортивні та соціальні заходи, концерти проводитися не будуть.

Заклади культури, театри та кінозали будуть закриті.

Спортзали, фітнес-центри, басейни працювати не будуть.

Непродовольчі ринки будуть закриті.

Обмеження на торгівлю в карантин

Під час посилення карантину дозволені:

торгівля продовольчими товарами;

робота аптек и ветеринарних аптек;

робота медзакладів;

продаж засобів гігієни, засобів зв'язку, корму для тварин.

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Автор: Дмитро Захаров