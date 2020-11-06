Михайло Жванецький помер сьогодні у віці 86 років.

Президент України Володимир зеленський відреагував на звістку про смерть відомого сатирика Михайла Жванецького та висловив співчуття всім, хто його любив та знав.

"Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю", - написав у своєму Twitter Зеленський.

Читайте такожПомер Михайло Жванецький: біографія і найкращі виступи сатирикаВідзначимо, що пост президента викликав обурення в мережі. Зеленському нагадали, що Жванецький був російським артистом та навіть отримав нагороду від Путіна.

Михайло Жванецький: що про нього відомо

Жванецький народився в Одесі, закінчив там інститут й отримав спеціальність інженера.

У 1960-х почав працювати з Аркадієм Райкіним у Ленінградському театрі мініатюр. Потім були сольні виступи.

Сатирик написав понад десять книг. Він — почесний громадянин Одеси, народний артист України.

Відомо, що в березні 2012 року Жванецького визнали народним артистом Росії. Також він підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму. Крім того, сатирик отримав орден "За внесок у розвиток культури". Цей орден йому вручив президент РФ Володимир Путін.

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Автор: Катерина Лиманська