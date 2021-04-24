Раніше Мінкульт звертався до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука».

Підсанкційні телеканали соратника кума Путіна Тараса Козака ZIk, 112 та NewsOne більше недоступні для перегляду у YouTube на території України.

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Наразі канали ще можна знайти у пошуку сервісу, однак перегляд заблокований.

Раніше Мінкульт звертався до YouTube з вимогою заблокувати «канали Медведчука», оскільки ті потрапили під санкції України.

Санкції проти Медведчука і Ко

2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

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Автор: Яна Ставська