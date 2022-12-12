Для більшості учнів Київської області канікули розпочнуться з понеділка, 26 грудня.

Цього навчального року зимові канікули в школах Київської області будуть довшими, ніж зазвичай. Діти відпочиватимуть від трьох до чотирьох тижнів.

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрацій, це повʼязано з тим, що 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад не проводили осінні канікули. Відпочинок було перенесено на зимовий період.

Зазначається, що цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:

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з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;

з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах;

з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.

Таким чином, для більшості учнів Київської області канікули розпочнуться з понеділка, 26 грудня.

Навчання в Україні під час війни

У Києві з 28 листопада навчання в школах в офлайн і в онлайн форматах буде починатися і закінчуватися у світловий проміжок дня – з 09:00 до 16:00. Такий режим навчання триватиме щонайменше до початку зимових канікул.

Крім того, в Міністерстві освіти і науки розглядають питання щодо проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ). З міркувань безпеки та через складності логістики проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі не є можливим.

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