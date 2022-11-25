Повідомляється, що цей режим впроваджується як мінімум до початку зимових канікул.

У Києві з 28 листопада навчання в школах в офлайн і в онлайн форматах буде починатися і закінчуватися у світловий проміжок дня – з 09:00 до 16:00.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто вводить цей режим як мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості.

"Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці – обов'язкове", - пояснили у міській адміністрації.

Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Масована ракетна атака Росії 23 листопада

Нагадаємо, 23 листопада Росія атакувала енергосистему України. Повідомлялося, що ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох регіонах. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього Росія випустила близько 70 крилатих ракет, Сили оборони України знищили 51 з них. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії.

25 листопада НЕК "Укренерго" повідомила, що після масштабної ракетної атаки на енергосистему станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні.