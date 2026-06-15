Епіфаній відреагував на пошкодження собору Києво-Печерської лаври

За його словами, світ має вжити рішучих заходів, щоб російський терор проти України та самих принципів миру припинився.

Пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври внаслідок російського удару – це злочин проти людства. Про це написав предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ), митрополит Епіфаній у мережі Х.

"Горить дах одного з найсвятіших місць християнського світу – Успенського собору Києво-Печерської лаври", - зауважив він.

За словами Епіфанія, росіяни в ніч на 15 червня вчинили ще один "злочин проти людства, проти історії, проти християнства".

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"Що ще має зробити кремлівський антихрист, щоб світ усвідомив, що необхідно вжити рішучих заходів, щоб російський терор проти України та самих принципів миру припинився?" - наголосив митрополит.

Нічна атака на Київ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 червня росіяни масовано атакували Київщину ударними дронами, крилатими та балістичними ракетами. Постраждали троє людей, серед яких - дитина. В Бориспільському районі пошкоджено приватний житловий будинок.

У Броварському районі, за його словами, пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення. У Вишгородському - пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль. У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення", - зазначив Калашник.

У ДСНС повідомили, що вогнеборці вже ліквідували всі пожежі.

Ворог запустив 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Станом на ранок, відомо, що Силам оборони вдалось збити 100% крилатих ракет, які ворог запустив по Україні. Є влучання 20 ракет та 27 БПЛА у різних районах Києва, також балістика влучила у Харкові та Дніпрі.

Підтверджено загоряння споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо – внаслідок прямого влучання.

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