Джерела в МВС повідомили, що раніше питання відставки Крищенка обговорювалося.

У поліції Києва не володіють інформацією, що Андрій Крищенко подав у відставку з посади начальника столичної поліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Києві.

"Наразі ми такою інформацією не володіємо", - повідомили у поліції, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація, що начальник поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку.

Водночас джерела УНІАН в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що раніше таке питання обговорювалося. "Такі розмови були", - повідомило джерело.

Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що Крищенко подав у відставку.

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Нагадаємо, у грудні 2015 року заступником голови Національної поліції України - начальником Головного управління Національної поліції в місті Києві призначено Андрія Крищенка.

Відставка Авакова і призначення Монастирського

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС, яку він займав з 2014 року.

Через два дні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський висунув на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а 16 липня Рада схвалила цю пропозицію.

Автор: Денис Прядко