Ілля Ківа — колишній народний депутат, якого виключили з фракції "Опозиційна платформа — за життя". Його підозрюють в державній зраді і збираються оголосити в міжнародний розшук. Аналогічні звинувачення висунули соратнику і помічнику Ківи Олегу Панкратьєву, якого затримали по дорозі з Хмельницького до Львова.
Як передає портал GroZa News, чоловік мав намір покинути Україну через Закарпаття. Однак наші спецслужби зуміли його перехопити. Панкратьєва підозрюють у підриві нинішньої української влади, а це — державна зрада.
Панкратьєв народився в 1967 році. Він був депутатом Полтавської облради від "ОПЗЖ" та членом виконавчого комітету Полтавської міськради. За державну зраду підозрюваному загрожує 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Саме таке покарання передбачене, згідно з новим законом № 7116.
УНІАН запросив офіційний коментар щодо затримання і чекає на відповідь.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.