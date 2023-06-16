Мер запевняє, що КМДА здійснює нагляд за обʼєктом і готує документи щодо надання йому охоронного статусу.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію навколо історичного будинку в центрі Києва, який пов'язують з головою Центральної Ради Української Народної Республіки, академіком Михайлом Грушевським та проголошення ним Акту Злуки у січні 1919 р.

Про це Кличко написав у Telegram після поширених у соцмережах повідомлень про загрозу знесення знакового для Києва та всієї України будинку з подальшим зведенням на його місці чергової багатоповерхівки. "Щодо ситуації навколо будинку на вулиці Володимирській, 21/20 (активісти вказують адресу вул. Софійська, 20/21 – УНІАН). Цей будинок, справді, не перебуває на обліку в реєстрі Міністерства культури України як обʼєкт культурної спадщини…", - написав він.

За його словами, у 2005 році Головне управління охорони культурної спадщини КМДА подало облікову документацію до Мінкульту для занесення будинку до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, однак ті визнали будинок таким, що не підлягає занесенню в реєстр.

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Кличко зауважив, за інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, в наявних історичних джерелах немає доказів виступу Грушевського на балконі саме цього будинку. Водночас, підкреслив він, будинок разом зі збереженими спорудами Софіївської площі складає цілісний ансамбль цього історичного місця, де була проголошена незалежність України.

За словами мера, фахівці Департаменту охорони культурної спадщини, аби зберегти будинок, опрацьовують матеріали, щоб взяти на облік цей обʼєкт, присвоївши статус памʼятки архітектури. А науковці, своєю чергою, продовжують працювати в архівах щодо зв’язку саме цієї будівлі з виступом Грушевського.

Кличко повідомив, що відділ інспекції Депратменту охорони культурної спадщини КМДА разом з благоустроєм міста здійснив комісійне обстеження будинку для фото фіксації та огляду його технічного стану.

"Будівельної техніки на обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться. Департамент охорони культурної спадщини здійснює нагляд за обʼєктом і готує документи, щоб якомога швидше він отримав охоронний статус памʼятки архітектури", - запевнив міський голова.

Знесення історичного будинку: що відомо

Днями активіст та співзасновник пам'яткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов на своїй Facebook-сторінці повідомив, що двоповерховий будинок з балкону якого виголошував свою промову про незалежність України Михайло Грушевський, планують знести заради будівництва нового офісного центру.

Він підкреслив, що будинок знаходиться в буферній охоронній зоні пам’ятки ЮНЕСКО - комплексу пам’яток національного значення "Софія Київська".

Перов зазначив, що ще 2011 року Міністерство культури та інформаційної політики України вилучило цей об’єкт з Переліку пам’яток міста Києва, але водночас зауважив, щоб врятувати будинок від знесення його достатньо внести до Переліку пам’яток міста Києва наказом Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

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