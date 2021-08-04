Дівчина каталася на катамаранах зі знайомими та впала у воду.

У Харківській області знайдена мертвою зникла 18 липня 22-річна Вікторія Лукашова. Її тіло спливло на В'яловському водосховищі.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Труха".

"Зараз волонтери їдуть на місце, щоб роздобути більше інформації", – йдеться у повідомленні.

Востаннє Вікторію Лукашову бачили на базі відпочинку "Аква" в компанії восьми молодих людей. Вони святкували день народження одного з друзів.

Дівчина зі знайомими каталася на катамаранах і в якийсь момент безслідно зникла. За словами очевидців, Вікторія не втрималася та впала у воду.

Читайте такожРуки були зв'язані: на Житомирщині знайшли мертвим зниклого хлопця - ЗМІ (фото)Молоді люди запевняють, що зникла дівчина з неблагополучної сім'ї. Водночас деякі з них стверджували, що бачили Вікторію вперше.

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Автор: Катерина Шварц