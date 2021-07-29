Дівчинка напередодні пішла гуляти й не повернулася.

На Харківщині після пошуків виявили тіло шестирічної Мирослави Третяк, яка напередодні пішла гуляти й не повернулася.

Про це вночі повідомила прес-служба поліції області.

"Харківські поліцейські працюють на місці події, встановлюють усі обставини. Докладну інформацію оприлюднимо вранці після роботи слідчо-оперативної групи. Співчуваємо рідним Мирослави", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць у поліції поки не уточнили.

Водночас низка харківських Телеграм-каналів повідомляють, що дівчинку зґвалтували.

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"На Старому Салтові знайшли мертвою й зґвалтованою зниклу шестирічну дівчинку. Підозрюють 13-річного покидька, що був з нею", - пише "Труха".

"За попередньою інформацією, дівчинку було зґвалтовано", - повідомляє "Харьков 1654".

Як повідомляв УНІАН, раніше на Миколаївщині неповнолітня звинуватила колишнього хлопця в зґвалтуванні на очах у її бабусі. 20-річного зловмисника розшукали й затримали. У поліції розповідають, що він є фігурантом іншого кримінального провадження, пов'язаного з побиттям учасника АТО. Йому раніше обрали запобіжний захід, але не арешт.

Автор: Юрій Годован