Також протягом зимових свят митники виявили золоті і срібні монети 1896-1924 років карбування, які громадянка намагалася вивезти з України.

Київські митники виявили в авіаційних пунктах пропуску аеропортів «Бориспіль» та «Київ» дві спроби переміщення через митний кордон України коштовностей та старовини з порушенням порядку проходження «зеленого коридору».

Читайте такожУкраїнка намагалася провезти в країну 38 пакетиків з діамантами (відео)Про це повідомила прес-служба Державної митної служби за підсумками періоду зимових свят.

Нові жіночі швейцарські наручні годинники «ROLEX» та «ULYSSE NARDIN» знаходилися в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з Єревану.

Як виявили митники за допомогою детектору дорогоцінних каменів та аналізатору елементного сладу, годинники виготовлені з золота та оздоблені діамантами.

За даними спеціалізованих інтернет-сайтів, обидва годинники загалом коштують понад 1,5 млн грн.

Відповідно до чинних норм, встановлених для авіаційних пунктів пропуску, через «зелений коридор» дозволено безперешкодно ввозити товари (крім підакцизних) вартістю до 1 тис. євро.

Письмової декларації чоловік не заповнював, за консультацією до початку митного контролю до митників не звертався.

"Відтак, оскільки годинники ввозилися з порушенням цих норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду", - йдеться в повідомленні.

Через аеропорт «Київ» до Кельну наша співвітчизниця намагалася вивезти інші коштовності: золоту монету «15 рублів» 1897 року, срібний «1 рубль» 1896 року (обидві монети - Російської імперії), а також срібний рубль 1924 року (СРСР).

На гурті усіх монет зазначена вага чистого золота та срібла. Монети митниками були виявлені на сканері під час перевірки багажу авіапасажирки.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів на право вивезення даних монет, які можуть становити культурну та історичну цінність, громадянка не надала, письмової митної декларації не заповнювала. Монети вилучені до рішення суду. Експертиза встановить їхню цінність.

Стосовно обох громадян Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил.

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Автор: Юлія Петриченко