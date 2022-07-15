Пошкоджені житлові будинки відновлять у найкоротші строки.

Зруйновані російськими ракетами Будинок культури та будинок побуту у Вінниці відновленню не підлягають.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Щодо руйнувань, які завдали російські ракети – Будинок культури буде знесено, він не підлягає відновленню, будівля будинку побуту – також. В найкоротші терміни будемо відновлювати житло, яке постраждало через ракетну атаку. Будуть замінені вікна, склопакети вже почали виготовляти", - зазначили там.

Також зазначається, що медичні заклади, де надають допомогу постраждалим, мають всі необхідні медикаменти та засоби, лікарі борються за кожне життя. Лікарі знають, що в разі необхідності до них на допомогу приїдуть фахівці з інших міст та областей, але поки такої необхідності немає.

Крім того, представники органів місцевої влади мають особисто перевірити готовність укриттів та їхній стан.

"Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися під час сигналу повітряної тривоги. Це важливо. Люди мають знати, що їм є куди піти та перечекати небезпеку. Крім того, на вулиці мають бути вказівники до місць, де є укриття. Система логістики має бути проста та зрозуміла", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За даними начальника Вінницької ОВА Сергія Борзова, станом на 12:00 15 липня до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих від зазначених ракетних ударів: 110 отримали допомогу амбулаторно, 80 залишаються на стаціонарному лікуванні.

Загинули 23 людини, серед яких 3 дітей. 11 людей вважаються зниклими безвісти.

Сьогодні у місті та області оголошено жалобу за загиблими.

Мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що внаслідок ракетного удару по місту зазнали пошкоджень більш як 50 житлових будинків.

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