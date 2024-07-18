Проєкт Закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів під час затримання правопорушників.

Кабінетом міністрів схвалено розроблений МВС України проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію України" щодо вдосконалення правових підстав і особливостей застосування спеціальних засобів". Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, йдеться про застосування електрошокерів поліцейськими.

За його словами, законопроєкт пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими під час затримання правопорушників, зокрема тих, які підозрюються в учиненні кримінального правопорушення та чинять опір або фізичну протидію поліцейському чи намагаються втекти.

Водночас проєктом Закону, зокрема, запропоновано ввести заборону поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

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Так, до статті 45 (Застосування спеціальних засобів) у пункті 6 пропонується додати три підстави для застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії, а саме:

під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти;

під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському;

під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Драп’ятий зауважив, що станом на сьогодні в чинному Законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

"Розширення законодавчих підстав застосування електрошокерів поліцейськими зумовлено тим, що цей спеціальний пристрій під час використання у виключних випадках дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї", - пояснив заступник міністра.

В МВС зазначають, що електрошокери є на озброєнні поліції у понад ста країнах світу. Більшість з них — це держави розвиненої демократії, де питання захисту прав людини у пріоритеті.

Викристання електрошокерів в Україні

Як відомо, питання щодо застосування українськими правоохоронцями електрошокерів обговорюється не перший рік. У 2020 р. поліцію почали озброювати такими приладами. Тоді керівник патрульної поліції України керівник патрульної поліції Євгеній Жуков випробував на собі електрошокерTaser, щоб продемонструвати безпечність для здоров’я людини його застосування.

За словами Жукова, Taser Х2 - електрошокер стримувальної дії, який допомагає на короткий час знерухомити правопорушника, не завдаючи йому при цьому шкоди для здоров'я. Він використовується у США, Канаді, Великобританії, Франції, Австралії, Німеччині, Ізраїлю та ще у ста країнах світу.

Прилад було схвалено Міністерством охорони здоров'я.

У 2021 р. профільний комітет Верховної Ради не захотів дозволяти поліції застосовувати електрошокери і направив документ на доопрацювання.

Законопроєкт передбачав, що електрошокери застосовувалися б для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському; затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти; затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.

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