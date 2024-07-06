Українцям порадили у мережі не переходити за сумнівними посиланнями.

В Україні розкрили чергову шахрайську схему - людям в один із месенджерів приходять повідомлення нібито від поліції, в яких їх просять підтвердити дані про себе, перейшовши за гіперпосиланням і при цьому використовуються маніпуляції для виманювання грошей.

Вказані зловмисниками посилання можуть вести на сайти, які "заражені" шкідливими програмами, чи на фішингові ресурси, повідомило Міністерство внутрішніх справ України у своєму каналі в Telegram. У МВС підкреслили, що шахраї хочуть отримати конфіденційну інформацію людей й доступ до рахунків у банках.

Правоохоронці також порадили українцям, як вберегтися від шахраїв:

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не переходити за посиланнями, в яких сумніваєтеся;

відмовитися від пересилання коштів;

блокувати відправників, повідомлення яких здаються шахрайськими.

У МВС України додали, що у разі надсилання коштів зловмисникам треба звертатися до поліцейських.

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Нагадаємо, наприкінці березня минулого року правоохоронці повідомили, що було викрито хитрих шахраїв на OLX. За відомостями правоохоронців, як тільки покупець зацікавлювався товаром, зловмисники пропонували йому нібито "безпечний спосіб" здійснити покупку - перекидали посилання, яке вело на копію сервісу "OLX доставка".

Як тільки людина заповнювала реквізити свої банківських карток, шахраї отримували ці відомості, створювали віртуальні рахунки людей y Google Pay та знімали їхні гроші.

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