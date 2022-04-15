З території РФ здійснено 12 мінометних пострілів.

Сьогодні російські військові повторно обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Повторний обстріл прикордонних позицій на Чернігівщині! 12 мінометних пострілів 122-мм та 82-мм калібру випустили з території РФ пообіді сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Зараз всі дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на Чернігівщині російські військові обстріляли з мінометів місцевість, прилеглу до державного кордону України. Повідомлялося, що з ворожої території було здійснено 13 пострілів.

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