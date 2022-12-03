Всього перейменувати планують 22 вулиці.

Місцева влада планує перейменувати вулиці у звільненому від російських окупантів Ізюмі. Всього назву змінять 22 вулиці в місті.

За словами заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна, перейменувати планують наступні вулиці:

вулиця Московська - вулиця Івана Мазепи;

вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери;

площа Революції - площа Героїв Крут;

вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного;

вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська;

вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова;

вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва;

вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри;

вулиця Волоха - вулиця Гетьмана Полуботка;

вулиця Камчатська - вулиця Аляски.

Звільнення Ізюма - що відомо

У коцні серпня українські військові пішли в контрнаступ. 10 вересня ЗСУ звільнили Ізюм у Харківській області. Через місяць стало відомо, що правоохоронці виявили тіла 534 цивільних, з них в Ізюмі - 447 тел.

Відео дня

Російські загарбники продовжують знищувати Харківську область. Під постійними обстрілами знаходяться Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони, де пошкоджено приватні домоволодіння та господарські будівлі.

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