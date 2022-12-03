Місцева влада планує перейменувати вулиці у звільненому від російських окупантів Ізюмі. Всього назву змінять 22 вулиці в місті.
За словами заступника міського голови Ізюма Володимира Мацокіна, перейменувати планують наступні вулиці:
- вулиця Московська - вулиця Івана Мазепи;
- вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери;
- площа Революції - площа Героїв Крут;
- вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного;
- вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська;
- вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова;
- вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва;
- вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри;
- вулиця Волоха - вулиця Гетьмана Полуботка;
- вулиця Камчатська - вулиця Аляски.
Звільнення Ізюма - що відомо
У коцні серпня українські військові пішли в контрнаступ. 10 вересня ЗСУ звільнили Ізюм у Харківській області. Через місяць стало відомо, що правоохоронці виявили тіла 534 цивільних, з них в Ізюмі - 447 тел.
Відео дня
Російські загарбники продовжують знищувати Харківську область. Під постійними обстрілами знаходяться Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони, де пошкоджено приватні домоволодіння та господарські будівлі.