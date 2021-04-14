Українські чиновники порушують права французьких інвесторів – зокрема, групи "Ашан". Наслідки цього можуть бути катастрофічними для України – як в економічному, так і в політичному сенсі.

Минулого четверга, 8 квітня, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю газеті Kyiv Post розповів, що президент України Володимир Зеленський до кінця цього тижня вилетить у Париж для особистої зустрічі з президентом Французької республіки Емманюелем Макроном. "Основна мета візиту – зустрітися з Макроном один на один", – пояснив де Понсен. За словами посла Франції, двома головними темами переговорів президентів будуть перекидання російських військ до українських кордонів та проведення реформ в Україні, "насамперед стосовно створення незалежної судової системи, яка б заслуговувала на довіру".

В перекладі з дипломатичної мови це означає, що у Франції українським судам, м’яко кажучи, не довіряють. При цьому йдеться не лише про загальну невідповідність системи правосуддя на берегах Дніпра європейському принципові верховенства права, але й про конкретні судові рішення, які порушують законні права французьких інвесторів. Кричущим прикладом цього є спроба позбавлення найбільшого французького роботодавця в Україні, компанії "Ашан Рітейл Україна", земельних ділянок в Одеській області, де вже йшла підготовка до спорудження найбільшого в регіоні торгового центру.

Стисло нагадаємо цю історію. Отже, компанії групи "Ашан" у 2013 році за понад 200 мільйонів гривень придбали три земельні ділянки в Овідіопольському районі Одеської області загальною площею 26,89 гектари для будівництва торгово-розважального центру – саме таким було цільове призначення землі. За проектом, на цій ділянці планувалося звести найбільший в області рітейл-парк (центр роздрібної торгівлі) Les Vignes. На першому етапі компанія "Ашан Рітейл Україна" мала намір вкласти 50 мільйонів доларів у будівництво гіпермаркету "Ашан" площею 15 000 кв. м, галереї магазинів на 4000 кв. м і паркінгу на 3600 машиномісць. Друга черга передбачала відкриття ритейл-парку загальною площею 42 000 кв. м, а третя – торгово-розважального центру на 35 000 кв. м. Загальний обсяг французьких інвестицій мав скласти близько 100 мільйонів доларів. До весни 2019 року "Ашан Рітейл Україна" займалася розробкою проектної документації, а також підготовкою земельної ділянки під будівництво – наприклад, був перенесений родючий шар землі.

Однак навесні-влітку 2019 року українські суди та чиновники провернули дивну оборудку з позбавлення французького інвестора землі. Спочатку рішенням Приморського районного суду Одеси вищезгадані ділянки були заарештовані. Уже в квітні вони були передані в управління Національного агентства з питань розшуку та управління активами (АРМА), яке блискавично продало майже 27 гектарів землі під Одесою за 8,765 мільйона гривень – при тому, що їх нормативно-грошова оцінка складала 432 млн. грн. Ну, і найголовніше: новим власником землі стала маловідома київська фірма "Пелучо", бенефіціарним власником якої є Ірина Мариніна, колишній співробітник АРМА – коло замкнулося.

Ситуацією навколо французького інвестора "Ашан" в Україні досить давно опікується голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко. Вона намагається допомогти інвестору вирішити проблемну ситуацію в Україні, створену державним органом - АРМА.

“Якщо бізнес абсолютно чесний, легальний, він вкладає кошти для придбання активів, для розвитку якихось виробничих потужностей, для створення нових робочих місць, то держава в особі усіх державних органів має сприяти такому інвестору. Відповідно, в цьому контексті я вважаю, що дії АРМИ спільно з деякими прокурорами Одеської області були, чесно кажучи, якщо не державною зрадою, то, як мінімум, серйозним шкідництвом. І, власне, я вважаю, що цей випадок, який трапився з "Ашаном" в Одеській області, є дуже гучним, - заявила Янченко. – Якщо "Ашан" програє у Верховному Суді України – це буде репутаційний удар для України. До того ж, це втрата дуже серйозного інвестиційного проекту. Наскільки я знаю, в будівництво торговельного центру "Ашан" планував інвестувати близько 140 мільйонів євро, не кажучи про 1300 робочих місць, які були заплановані до створення у цьому ТЦ. Також суттєві відрахування і податки, які мали би іти до місцевого і національного бюджетів – це ще близько 150 мільйонів гривень на рік. Два роки проект заморожений і не дає надходжень в економіку України".

Зрозуміло, що законний власник землі, компанії групи "Ашан", звернулися до судів, а також до державних і правоохоронних органів. Антирейдерська комісія Мін’юсту скасувала реєстрацію права власності на продані АРМА ділянки за новим покупцем, а в серпні 2019 року Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань в Києві за фактом розтрати чужого майна службовими особами АРМА було відкрито провадження. Йшлося про земельні ділянки, відчужені на користь ТОВ "Пелучо", чим справжньому власнику наділів ("Ашан") було завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах; самі ж земельні ділянки визнані речовими доказами в кримінальному провадженні. Позови ж щодо скасування результатів організованих АРМА торгів та розірвання договорів купівлі-продажу землі з фірмою колишньої співробітниці Агентства перебувають в судах різного рівня, до Верховного Суду включно.

В лютому 2021 року юридичний директор "Ашан Рітейл Україна" Руслан Дубас заявив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", що французький інвестор розраховує на повернення у власність ділянок в Одеській області, проте, в разі негативного результату в українських судових інстанціях, розглядатиме питання звернення до міжнародного арбітражу, оскільки ціна, визначена АРМА для продажу ділянки, не є справедливою і ринковою. Згідно з Угодою між урядом України та урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій від 3 травня 1994 року, подібні справи належать до компетенції Міжнародного центру по вирішенню інвестиційних спорів зі штаб-квартирою у Вашингтоні.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі, перший магазин якої було відкрито у Франції у 1961-му, і за ці 60 років бренд Auchan став одним із символів французьких інвестицій у світі. На даний час майже 2 тисячі супермаркетів під цією вивіскою працюють у 13 країнах – зокрема, в Іспанії, Італії, Португалії, Польщі, Румунії, Угорщині, Росії та Китаї. "Ашан Рітейл Україна" працює з 2008 року й оперує магазинами у дев’яти містах – Київ, Харків, Львів, Чернівці, Житомир, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, а також розвиває електронну торгівлю, що надзвичайно актуально в умовах пандемії коронавірусу та карантинних обмежень.

Як повідомили у прес-службі компанії, "Ашан Рітейл Україна" є найбільшим французьким роботодавцем в Україні, який працевлаштовує 6 тисяч українців. При цьому лише у 2020 році компанії групи "Ашан" сплатили податків до бюджетів усіх рівнів 1,04 мільярди гривень. В так і не збудованому торговельному центрі, землю під який реалізувала АРМА, лише "Ашан", за попередніми підрахунками, планував створити 300 нових робочих місць. А орієнтовна кількість нових робочих місць в інших об’єктах центру мала становити близько 1000.

"До зазначених подій відкриття "Ашан" в Одеській області планувалося на кінець 2019 року. Сума збитків у повному обсязі ще підраховується. Вона буде визначена у разі необхідності звернення в міжнародні суди. На даний час компанія планує свій подальший розвиток в Україні. Однак у разі негативного для компанії рішення, залучення нових інвестицій може бути суттєво ускладнено" – відзначили у компанії "Ашан Рітейл Україна".

При цьому, джерела в середовищі ритейлерів та девелоперів торгових об’єктів зазначають, що група компаній "Ашан" може не лише призупинити поточне інвестування в свої українські проекти, але й виключити Україну зі своїх пріоритетів, що знизить стратегічні інвестиції в нашу країну. Оскільки цей факт стане широко відомий не лише у Франції, але й в усьому Європейському Союзі, це може призвести до зменшення європейських інвестицій в Україну взагалі – при тому, що у 2020 році чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України склав 868,2 мільйони доларів – у порівнянні з їх чистим надходженням у 5,86 млрд. дол. 2019-го року. Згідно даних Національного банку України, відтік прямих іноземних інвестицій з України зафіксовано вперше з 2015 року, коли він склав 458 млн. дол..

Як зазначав у грудні 2020 року Етьєн де Понсен, Франція займає шосту позицію серед найбільших закордонних інвесторів в Україні, її частка – 1,3 мільярди євро, або 2,2% загального інвестиційного внеску іноземних партнерів України. "Специфічна характеристика французьких інвестицій – паралельне створення робочих місць, що робить із Франції провідного закордонного роботодавця в Україні. Це зумовлено секторальною специфікою наших вкладень, зокрема, у ритейлі (Auchan, Décathlon, Leroy Merlin). Наразі 30 000 українців працює на наших підприємствах, відкритих в Україні", – наголосив тоді посол Франції.

Головною проблемою для французьких інвесторів дипломат назвав судову систему України, підкресливши, що це думка всіх послів G7. "Україна не може розраховувати на залучення довгострокових інвестицій, якщо для іноземних інвесторів є ризик бути ошуканими і позбавленими своєї власності через недосконалу судову систему", – підкреслив посол Франції. Це більш ніж прозоре попередження Києву: якщо власність втратить "Ашан", то наслідком може бути частковий або повний вихід з українського ринку не лише цієї компанії, але й інших французьких інвесторів. Тобто українська економіка ризикує втратити понад мільярд євро, а десятки тисяч українців залишаться без роботи – причому перший тривожний дзвінок уже прозвучав, бо у 2020 році прямих інвестицій з Франції в Україну не було. Та й інвестори з інших країн Євросоюзу на тлі проблем свої французьких колег можуть, принаймні, призупинити свої вкладення в Україну.

Крім того, за даними неофіційних джерел, група "Ашан" також планує звернутися в Європейський Суд з прав людини з позовами до України, що вкрай негативно вплине на міжнародну репутацію офіційного Києва. В рамках цих позовів в якості забезпечувального заходу "Ашан" може вимагати накладення арешту на майно, кошти, інші активи держави Україна, які перебувають на території Франції та Європейського Союзу. Компанія також планує подати до правоохоронних органів Франції заяву про скоєння злочину щодо активів "Ашану" групою осіб, в тому числі, і наділених владними повноваженнями в Україні – як в минулому, так і нині – тобто, ті ж чиновники АРМА опиняться під загрозою арешту під час спроби в’їхати не лише у Францію, але й на територію ЄС взагалі.

Враховуючи увагу, яку керівництво Франції приділяє захисту французьких компаній за кордоном, не виключено, що ситуація навколо інвестицій групи "Ашан" в Україні буде обговорюватися на зустрічі Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона в Парижі – наприклад, в контексті реформи судової системи. Навряд чи це посилить позиції української сторони, яка зараз надзвичайно зацікавлена в підтримці Франції з огляду на посилення напруженості навколо Донбасу.

Тетяна Стежар

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Автор: Тетяна Стежар