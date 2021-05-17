Два британські чемпіони у серпні проведуть мегабій.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в серпні.

Про це Ф'юрі розказав у своєму Twitter.

"У мене є важливі новини. Я тільки що розмовляв телефоном з принцом Саудівської Аравії Халідом, він сказав мені, що цей бій на 100 відсотків відбудеться. 14 серпня 2021 року - літній час. Всі погляди світу будуть прикуті до Королівства Саудівська Аравія", - поділився звісткою 32-річний британець.

"Я не можу дочекатися, повторюю, не можу дочекатися, щоб розбити Ентоні Джошуа на найбільшій сцені всіх часів. Це буде найбільша спортивна подія, що коли-небудь прикрашала планету Земля. Не пропустіть, всі погляди спрямовані на нас", - додав Тайсон.

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Нагадаємо, раніше зустріч Джошуа і Ф'юрі в рингу опинялася під питанням, але, судячи з усього, організувати бій все ж таки вдалося.

Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

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Автор: Артем Будрін