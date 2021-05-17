Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться в серпні.
Про це Ф'юрі розказав у своєму Twitter.
"У мене є важливі новини. Я тільки що розмовляв телефоном з принцом Саудівської Аравії Халідом, він сказав мені, що цей бій на 100 відсотків відбудеться. 14 серпня 2021 року - літній час. Всі погляди світу будуть прикуті до Королівства Саудівська Аравія", - поділився звісткою 32-річний британець.
"Я не можу дочекатися, повторюю, не можу дочекатися, щоб розбити Ентоні Джошуа на найбільшій сцені всіх часів. Це буде найбільша спортивна подія, що коли-небудь прикрашала планету Земля. Не пропустіть, всі погляди спрямовані на нас", - додав Тайсон.
“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA@gsaksa_en@trboxing@mtkglobal@frankwarren_tv@marbella@wowhydrate#LETTHEGAMESBEGIN#saudiarabia#TYSONOFARABIApic.twitter.com/ZKIAXLictV— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 16, 2021
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Нагадаємо, раніше зустріч Джошуа і Ф'юрі в рингу опинялася під питанням, але, судячи з усього, організувати бій все ж таки вдалося.
Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA та IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
- Повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі проведуть два бої за рік.
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