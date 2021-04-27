Промоутер Тайсона Ф'юрі заявив, що вже тиждень не отримував звісток від промоутера Ентоні Джошуа.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що проведення бою між чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі знаходиться під загрозою зриву.

Слова Арума наводить BoxingScene.

Читайте такожДжошуа хоче, щоб Володимир Кличко допоміг йому в підготовці до бою з Ф'юрі

"Останній раз я розмовляв з Едді Хірном на початку минулого тижня, він сказав, що збирається отримати підписану угоду з Саудівської Аравії протягом 24 годин. Мені здається, він трохи запізнився. Хіба ви не були б песимістичними, якби не отримували інформацію від свого партнера протягом тижня? Ми не отримуємо звісток від Едді Хірна вже більше тижня", - сказав Арум.

При цьому він припустив, що Ф'юрі і Джошуа можуть провести поєдинки проти інших суперників:

"Можливо, ми вдихнемо трохи життя в Вайлдера, і Ф'юрі проведе з ним третій бій, а Джошуа зустрінеться з обов'язковим претендентом за версією WBO Олександром Усиком".

Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар