Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що проведення бою між чемпіонами світу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі знаходиться під загрозою зриву.
Слова Арума наводить BoxingScene.
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"Останній раз я розмовляв з Едді Хірном на початку минулого тижня, він сказав, що збирається отримати підписану угоду з Саудівської Аравії протягом 24 годин. Мені здається, він трохи запізнився. Хіба ви не були б песимістичними, якби не отримували інформацію від свого партнера протягом тижня? Ми не отримуємо звісток від Едді Хірна вже більше тижня", - сказав Арум.
При цьому він припустив, що Ф'юрі і Джошуа можуть провести поєдинки проти інших суперників:
"Можливо, ми вдихнемо трохи життя в Вайлдера, і Ф'юрі проведе з ним третій бій, а Джошуа зустрінеться з обов'язковим претендентом за версією WBO Олександром Усиком".
Джошуа - Ф'юрі: бій за звання абсолютного чемпіона світу
- Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA і IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.
- Раніше організації бою Джошуа - Ф'юрі перешкоджав обов'язковий претендент по лінії WBO Олександр Усик. Однак Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок двох британців, дозволивши Джошуа ще раз відкласти обов'язковий захист.
- Раніше стало відомо, скільки британські боксери зароблять за свій бій.
- Ф'юрі вже встиг зухвало заявити, що він поб'є Джошуа.
- Повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі проведуть два бої за рік, однак дати поєдинків поки не були названі. А пізніше Тайсон натякнув, що бій знаходиться під загрозою зриву.
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