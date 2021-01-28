Стало відомо, скільки Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі зароблять за cвій бій за титул абсолютного чемпіона світу.
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією видання, британські важковаговики Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі отримають по 100 мільйонів фунтів кожен (близько $136 млн).
Контрактом на бій також передбачена опція проведення реваншу. Сторони домовились, що переможець першого поєдинку забере 60% призового фонду, а невдаха – 40%.
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що він вже надіслав попередній варіант контракту на ознайомлення Бобу Аруму, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі.
"Перший проект контракту вже відправлений Аруму. Чернетка відображає позитивний характер обговорень, які ми вели щодо бою. Сподіваємося підписати угоду протягом наступних двох тижнів", - поділився деталями Хірн.
Очікується, що бій пройде в червні. Місцем проведення розглядають ОАЕ, Катар, Сінгапур, Австралію, Саудівську Аравію чи США.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
Джошуа заявив, що готовий відмовитися від пояса заради бою з Ф'юрі.
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