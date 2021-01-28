Британські важковаговики отримають шалені гонорари.

Стало відомо, скільки Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі зароблять за cвій бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, британські важковаговики Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі отримають по 100 мільйонів фунтів кожен (близько $136 млн).

Контрактом на бій також передбачена опція проведення реваншу. Сторони домовились, що переможець першого поєдинку забере 60% призового фонду, а невдаха – 40%.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що він вже надіслав попередній варіант контракту на ознайомлення Бобу Аруму, який представляє інтереси Тайсона Ф'юрі.

"Перший проект контракту вже відправлений Аруму. Чернетка відображає позитивний характер обговорень, які ми вели щодо бою. Сподіваємося підписати угоду протягом наступних двох тижнів", - поділився деталями Хірн.

Очікується, що бій пройде в червні. Місцем проведення розглядають ОАЕ, Катар, Сінгапур, Австралію, Саудівську Аравію чи США.

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Автор: Будрін Артем