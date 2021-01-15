Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер зустрічається з танцівницею свого стриптиз-клубу Анною Монро і хоче завести від неї дитину.
Про це повідомляє The Sun.
Товариш Мейвезера розповів джерела, що Флойд сам вирішує, коли їм бачитись і хоче, щоб Анна народила йому дитину. Відзначимо, що у боксера вже є п'ятеро дітей – троє синів і дві доньки.
Всі шанувальниці Анни зауважують, що вона схожа як дві каплі води на Мерлін Монро.
Знайомство трапилося у стриптиз-клубі "Girls Collection", яким володіє Мейвезер. Монро прийшла на співбесіду і впала в очі боксеру.
Читайте такожЛегендарний Мейвезер готує повернення: відомі дата і місце проведення бою
Читайте також:
- Топ-50: представлені найкращі нокаути 2020 року в боксі (відео)
- Легендарний американський боксер звинувачений в сексуальному насильстві
- Професійна спортсменка-боксер до смерті побила свого чоловіка
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram