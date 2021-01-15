Мейвезер працевлаштував кохану у власний стрип-клуб / фото REUTERS

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер зустрічається з танцівницею свого стриптиз-клубу Анною Монро і хоче завести від неї дитину. 

Про це повідомляє The Sun. 

Товариш Мейвезера розповів джерела, що Флойд сам вирішує, коли їм бачитись і хоче, щоб Анна народила йому дитину. Відзначимо, що у боксера вже є п'ятеро дітей – троє синів і дві доньки. 

Всі шанувальниці Анни зауважують, що вона схожа як дві каплі води на Мерлін Монро. 

Пара разом на відпочинку в Греції / фото Instagram Anna Monroe

Знайомство трапилося у стриптиз-клубі "Girls Collection", яким володіє Мейвезер. Монро прийшла на співбесіду і впала в очі боксеру. 

Анна Монро працювала також моделлю / фото Instagram Anna Monroe
фото Instagram Anna Monroe
фото Instagram Anna Monroe
фото Instagram Anna Monroe

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Автор: Budrin Artem