Відомому промоутеру не сподобалися виправдання Василя Ломаченка.

Американський промоутер, глава компанії DiBella Entertainment Лу Ді Белла розкритикував екс-чемпіона світу Василя Ломаченка за інтерв'ю, в якому він заявив, що не вважає, що програв у бою з Теофімо Лопесом.

Про це Ді Белла написав у Twitter.

"Це інтерв'ю турбує. Лома не виграв. Результат бою не повинен був бути нічийним. Безпідставні звинувачення в підкупі нікуди не годяться. Невміння гідно прийняти поразку шокує. Ниття, як у маленького плакси, звучить, як л*йно, на будь-якій мові", - написав Ді Белла.

This interview is disturbing:

Loma didn’t win.

The fight shouldn’t have been a draw.

Baseless allegations of bribery don’t fly.

Losing without sportsmanship blows.

Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxinghttps://t.co/tJLmSOtHsj — Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020

Фанати погодилися з промоутером.

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"Складно посперечатися", "Думав, у нього більше класу. Людям потрібно повчитися у Ентоні Джошуа, який нікого не звинувачував після поразки від Руїса", "Це просто нерозумно. Він відверто програв бій", "Його команда не повинна була дозволяти йому давати таке інтерв'ю", "Він взяв приклад з Деонтея Вайлдера і Дональда Трампа", "Втратив повагу до Ломаченка", - коментують вболівальники.

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Автор: Антон Дудар