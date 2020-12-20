Американський промоутер, глава компанії DiBella Entertainment Лу Ді Белла розкритикував екс-чемпіона світу Василя Ломаченка за інтерв'ю, в якому він заявив, що не вважає, що програв у бою з Теофімо Лопесом.
Про це Ді Белла написав у Twitter.
"Це інтерв'ю турбує. Лома не виграв. Результат бою не повинен був бути нічийним. Безпідставні звинувачення в підкупі нікуди не годяться. Невміння гідно прийняти поразку шокує. Ниття, як у маленького плакси, звучить, як л*йно, на будь-якій мові", - написав Ді Белла.
This interview is disturbing:— Lou DiBella (@loudibella) December 18, 2020
Loma didn’t win.
The fight shouldn’t have been a draw.
Baseless allegations of bribery don’t fly.
Losing without sportsmanship blows.
Whining like a little crybaby sounds like shit in any language.#boxinghttps://t.co/tJLmSOtHsj
Фанати погодилися з промоутером.
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"Складно посперечатися", "Думав, у нього більше класу. Людям потрібно повчитися у Ентоні Джошуа, який нікого не звинувачував після поразки від Руїса", "Це просто нерозумно. Він відверто програв бій", "Його команда не повинна була дозволяти йому давати таке інтерв'ю", "Він взяв приклад з Деонтея Вайлдера і Дональда Трампа", "Втратив повагу до Ломаченка", - коментують вболівальники.
Ломаченко - Лопес: можливий реванш
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Відразу після бою українець вибачився за свою поразку і сказав, що готовий провести реванш.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Олександр Усик висловив свою думку про те, що, чи відбудеться реванш Ломаченка і Лопеса.
- Ломаченко запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
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