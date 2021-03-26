Славетний спортсмен виграв "срібло" рейтингу, пропустивши вперед лише сина принцеси Діани.

Дві колишні зірки спорту опинилися в рейтингу найсексуальніших лисих чоловіків планети. На високих позиціях розташувалися екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі Майк Тайсон та легенда баскетболу Майкл Джордан.

Про це повідомляє The Sun.

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Основним критерієм при створенні списку був простий принцип: чим частіше люди на вебсторінках згадували прізвища відомих людей з прикметником "сексуальний" - тим більшу позицію в рейтингу зірка займала. Тайсон, який зібрав 8,8 млн згадок, посів друге місце. Джордан з 5,3 мільйона згадок зайняв п'яту сходинку.

Пальму першості серед лисих сексуальних мужчин з великим відривом отримав принц Вільям - 17,6 млн згадок. Президент Росії Володимир Путін (2,2 млн згадок) майже потрапив у топ-10, але зупинився на 11-й позиції. Десятку замкнув голлівудський актор Він Дизель.

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Автор: Будрін Артем