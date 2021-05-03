Олександр Усик / фото boxingscene.com
Український боксер Олександр Усик поділився знімком, на якому він стоїть зі священником та теж убраний в одяг святого отця.
Допис він виставив в Instagram.
"Христос Воскрес, всіх зо світили святом Пасхи, миру, добра Любові", - надрукував Олександр (збережено цитату оригінально - Ред.).
фото instagram.com/usykaa/
Підписникам 34-річного спортсмена сподобався такий образ. Вони теж відповіли своїми поздоровленнями й словами - "Сашко молодець!". Щоправда, декілька негативних коментарів на кшталт "Клоун" теж прилетіло на адресу Усика.
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