Український боксер поздоровив зі святом.

Український боксер Олександр Усик поділився знімком, на якому він стоїть зі священником та теж убраний в одяг святого отця.

Допис він виставив в Instagram.

"Христос Воскрес, всіх зо світили святом Пасхи, миру, добра Любові", - надрукував Олександр (збережено цитату оригінально - Ред.).

Підписникам 34-річного спортсмена сподобався такий образ. Вони теж відповіли своїми поздоровленнями й словами - "Сашко молодець!". Щоправда, декілька негативних коментарів на кшталт "Клоун" теж прилетіло на адресу Усика.

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Автор: Артем Будрін