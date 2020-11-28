Легендарні боксери повертаються на ринг.

У ніч з 28 на 29 листопада в Лос-Анджелесі пройде виставковий бій, в якому Майк Тайсон битиметься з Роєм Джонсом-молодшим.

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Тайсон - Джонс: де дивитися бій онлайн

У прямому ефірі в Україні бій покаже онлайн-платформа MEGOGO. Українські телеканали транслювати вечір боксу не будуть.

Ефір розпочнеться о 05.00 за київським часом. Вихід на ринг боксерів очікується орієнтовно о 06.00.

Майк Тайсон - Рой Джонс: що потрібно знати про бій

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Автор: Данило Слесь