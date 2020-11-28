Майк Тайсон і Рой Джонс-молодший / фото REUTERS
У ніч з 28 на 29 листопада в Лос-Анджелесі пройде виставковий бій, в якому Майк Тайсон битиметься з Роєм Джонсом-молодшим.
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Тайсон - Джонс: де дивитися бій онлайн
У прямому ефірі в Україні бій покаже онлайн-платформа MEGOGO. Українські телеканали транслювати вечір боксу не будуть.
Ефір розпочнеться о 05.00 за київським часом. Вихід на ринг боксерів очікується орієнтовно о 06.00.
Майк Тайсон - Рой Джонс: що потрібно знати про бій
- Бій планувалося провести 12 вересня, але організатори вирішили перенести шоу.
- Бій носитиме статус виставкового і пройде у форматі восьми раундів.
- 54-річний Тайсон завершив кар'єру у 2005 році, а 51-річний Джонс в попередній раз виходив на ринг у 2018-му.
- На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок. Джонс у 75 боях здобув 66 перемог (47 - нокаутом) і програв 9 разів.
- Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.
- Також представлено яскравий промо-ролик до бою Тайсон - Джонс.
- На кону бою стоятиме оригінальний чемпіонський пояс.
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