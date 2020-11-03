Джеймс Алі Башир не вірить у шанси Усика проти чемпіонів з його нинішнім стилем ведення бою.

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир прокоментував виступ українського боксера в бою проти британця Дерека Чісори.

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Фахівця цитує XSPORT з посиланням на BWTM SPORTS.

"Він не виглядав самим собою. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Він відійшов від тих речей. І він страждав у рингу. Так, він не зазнав поразки ще, але він вибрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже.

Багато людей казали, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати", - сказав Башир.

Тренер вважає, що в такій манері Усик не зможе відібрати титули у чемпіонів світу Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі:

"Я можу сказати одну річ - він не в змозі боксувати проти Джошуа і Ф'юрі в цьому стилі".

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Автор: Данило Слесь