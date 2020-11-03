Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир прокоментував виступ українського боксера в бою проти британця Дерека Чісори.
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Фахівця цитує XSPORT з посиланням на BWTM SPORTS.
"Він не виглядав самим собою. Ті речі, над якими ми з ним працювали в тренувальних таборах, пішли. Він відійшов від тих речей. І він страждав у рингу. Так, він не зазнав поразки ще, але він вибрав шлях приймати на себе більше ударів. Більше, ніж будь-коли раніше. Я відзначив це в попередньому поєдинку, а цей бій був дуже близьким, дуже.
Багато людей казали, що він бігав від Чісори. Він не був спритним, розважливим, а просто бігав, замість того, щоб дійсно боксувати", - сказав Башир.
Тренер вважає, що в такій манері Усик не зможе відібрати титули у чемпіонів світу Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі:
"Я можу сказати одну річ - він не в змозі боксувати проти Джошуа і Ф'юрі в цьому стилі".
Усик - Чісора: підсумки бою
- Усик переміг Чісору на "Вемблі" в Лондоні одноголосним рішенням суддів - 117-112, 115-113, 115-113.
- Усик офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На цей час цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Усик після перемоги над Чісорою звернувся до Джошуа.
- Для Усика це був другий бій у суперважкій вазі та 18-й на профі-рингу. У всіх попередніх боях українець також перемагав.
- Один з експертів висловив аналогічну думку про те, що Усик поки не готовий до бою з Джошуа.
- Користувачі соцмереж порівняли бій Усика проти Чісори з протистоянням матадора і бика.
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