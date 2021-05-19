Схоже, український боксер скоро отримає довгождану зустріч з британцем.

Президент WBO Пако Валькарсель щиро вірить у те, що бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться незабаром.

Про це посадовець написав у Twitter.

"Сподіваюся, вболівальники боксу насолодяться боєм Ентоні Джошуа - Олександр Усик в найближчому майбутньому", - надрукував звістку голова Всесвітньої боксерської організації.

Нагадаємо, що авторитетний журналіст Майк Коппінджер вже назвав потенційні дати двобою.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору й офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Зараз цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом WBC після того, як відібрав його у Деонтея Вайлдера, а Ентоні Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA й IBO, які він захистив у бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня.

Усик є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа по лінії WBO, але організація санкціонувала бій Ентоні проти Ф'юрі.

Планувалося, що в грудні Ф'юрі проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

Бій між британськими чемпіонами запланований на 14 серпня в Саудівській Аравії, але скоріш за все не відбудеться, позаяк суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера. Відтак бій між Усиком та Джошуа стає все більш і більш ймовірним.

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Автор: Артем Будрін